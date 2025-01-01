Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 234

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 234
Episode 234

Episode 234Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 234: Episode 234

22 Min.Ab 12

Hannah redet Bruno ins Gewissen, seine Beziehung mit Kim wieder in Ordnung zu bringen. Aber er muss erneut erkennen, dass Kim egoistisch und berechnend ist. Er fühlt sich fremd in ihrer Nähe und gesteht ihr schließlich, dass er sie nicht mehr liebt und die Hochzeit nicht stattfinden wird. Immer mehr fühlt er sich zu Hannah hingezogen und verbringt viel Zeit mit ihr und ihrer Familie ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen