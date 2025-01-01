Verliebt in Berlin II
Folge 235: Episode 235
23 Min.Ab 12
Hannah kann nur ungläubig über Kims Vorwürfe lachen, beschließt aber, sich nicht weiter zwischen Bruno und Kim drängen zu lassen. Nachdem es Tobias wieder viel besser geht, findet sie endlich die Zeit, über ihr geplatztes Date mit Jan nachzudenken. Sie entschließt sich, ihn anzurufen, um alles zu klären. Aber ein Liebesbrief von Jan kommt ihr zuvor ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika