Verliebt in Berlin II
Folge 236: Episode 236
23 Min.Ab 12
Nach Brunos Liebesgeständnis ist Hannah völlig durcheinander: Eben noch liebte er Kim, jetzt gesteht er ihr seine Liebe. Auch geschäftlich hat Bruno die Seiten gewechselt. Hannah kann ihm also nicht mehr glauben, auch wenn es ihr schwer fällt, seiner charmanten Art zu widerstehen. Währenddessen ist Kim verzweifelt, weil sie schwanger ist und nicht weiß, ob Bruno oder Paolo der Vater ist ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika