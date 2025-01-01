Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 236

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 236
Folge 236: Episode 236

23 Min. Ab 12

Nach Brunos Liebesgeständnis ist Hannah völlig durcheinander: Eben noch liebte er Kim, jetzt gesteht er ihr seine Liebe. Auch geschäftlich hat Bruno die Seiten gewechselt. Hannah kann ihm also nicht mehr glauben, auch wenn es ihr schwer fällt, seiner charmanten Art zu widerstehen. Währenddessen ist Kim verzweifelt, weil sie schwanger ist und nicht weiß, ob Bruno oder Paolo der Vater ist ...

SAT.1 GOLD
