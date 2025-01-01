Verliebt in Berlin II
Folge 24: Episode 24
22 Min.Ab 12
Bruno versucht vergeblich, seinen Vater zu trösten. Statt zu arbeiten, kümmert er sich lieber um einen streunenden Hund. Als Nora ihm später eine Gardinenpredigt halten will, ist sie gerührt als sie sieht, wie er Bernd den Hund schenkt, damit der nicht so alleine ist ... Paolo gibt vor, verblüfft zu sein, als Kim ihn nach ihrem gemeinsamen Abenteuer knallhart aus der eigenen Wohnung schmeißt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika