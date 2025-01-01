Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 243

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 243
Episode 243

Verliebt in Berlin II

Folge 243: Episode 243

23 Min.Ab 12

Hannah gerät durch das offensive Liebeswerben von Bruno und Jan zunehmend in Verwirrung. Als sich das "Duell" der beiden verselbstständigt und sich auch noch zum Gegenstand öffentlicher Belustigung entwickelt, wird es ihr zu viel ...

