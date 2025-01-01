Verliebt in Berlin II
Folge 249: Episode 249
22 Min.Ab 12
Als Hannah und Bruno die Siegesfeier verlassen, um endlich allein zu sein, rechnet Kim damit, dass Bruno nach ihrer "Abschieds"-SMS sehr bald bei ihr eintreffen wird. Doch die Nachricht mit ihrem vorgetäuschten Hilferuf erreicht Bruno zunächst nicht, da Bruno und Hannah gerade im Liebesrausch versinken. Durch ein Missgeschick stürzt Kim versehentlich und verliert das Bewusstsein.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika