Verliebt in Berlin II

Episode 252

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 252
Folge 252: Episode 252

22 Min.Ab 12

Hannah und Bruno sind fest entschlossen, trotz Kims Baby an ihrer Liebe festzuhalten. Kim gegenüber zeigt Hannah ihr Mitgefühl, bis sie jedoch schnell erkennt, dass sie die Schwangerschaft einsetzt, um Bruno wieder an sich zu binden. Hannah mutmaßt verärgert vor Bruno ihren Verdacht ...

