Verliebt in Berlin II
Folge 253: Episode 253
22 Min.Ab 12
Hannah befürchtet, dass Bruno sich von Kim manipulieren lässt. Als Kim Bruno überredet, über Nacht bei ihr zu bleiben, weil es ihr nicht gut geht, fühlt Hannah sich in ihrer Skepsis bestätigt.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika