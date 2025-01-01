Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 254

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 254
Folge 254: Episode 254

22 Min.Ab 12

Bruno will Hannah und der Welt beweisen, dass sie zusammengehören und eine vorbildliche Patchworkfamilie werden. Er fährt mit Hannah nach Kahlene, um sie seiner Mutter als Frau an seiner Seite vorzustellen. Doch Brunos Mutter Doris hätte lieber Kim als Schwiegertochter begrüßt.

