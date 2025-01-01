Verliebt in Berlin II
Folge 259: Episode 259
23 Min.Ab 12
Hannah flüchtet sich in die Zusammenarbeit mit Jan und Brunos Sehnsucht nach Hannah wächst ins Unermessliche. Er versucht Kims Übergriffigkeit mit Nestbau zu entkommen. Hannahs Verdrängungstaktik geht kurzzeitig auf. Bruno jedoch wird von Kims Eltern zu einer Paartherapie genötigt ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika