Verliebt in Berlin II

Episode 259

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 259
Episode 259

Episode 259Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 259: Episode 259

23 Min. Ab 12

Hannah flüchtet sich in die Zusammenarbeit mit Jan und Brunos Sehnsucht nach Hannah wächst ins Unermessliche. Er versucht Kims Übergriffigkeit mit Nestbau zu entkommen. Hannahs Verdrängungstaktik geht kurzzeitig auf. Bruno jedoch wird von Kims Eltern zu einer Paartherapie genötigt ...

