Verliebt in Berlin II
Folge 261: Episode 261
23 Min.Ab 12
Hannah glaubt, Jan durch ihren Liebeskummer um Bruno zu überfordern, und geht auf Distanz zu ihm. Auch Bruno fällt es schwer, Nähe zu Kim zuzulassen, wo seine Gedanken doch meist bei Hannah sind. Als Sophie Jans sauberen Plan verwirft und stattdessen auf brutale Gewinnmaximierung setzt, kämpfen Hannah und Jan Seite an Seite. Nach dieser Erfahrung bittet sie Jan, bei ihr zu bleiben ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika