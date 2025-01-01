Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 262

22 Min.Ab 12

Während Hannah sich mit dem Gedanken, Jan eines Tages lieben zu können, immer mehr anfreundet, tut Bruno alles, um Sophies skrupelloses Vorhaben, die Produktion in Dritte-Welt-Länder und Kinderhände zu verlagern, zu verhindern. Er stößt sogar eine Pressekampagne gegen Sophie an, die jedoch anders verläuft als erwartet ... Inzwischen bekommt Sophie überraschenden Besuch aus Italien ...

