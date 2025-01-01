Verliebt in Berlin II
Folge 265: Episode 265
22 Min.Ab 12
Hannah hat Mühe, Bruno aus ihrem Herzen zu streichen. Melancholisch verabschiedet sie sich und wagt den ersten Schritt in eine Zukunft mit Jan. Doch dann erfährt sie, dass Bruno gar nicht der Vater von Kims Kind ist ... Als Sven die Flinte enttäuscht ins Korn werfen will, überlegt sich Doreen einen neuen Plan. Sie gibt vor, die Rezepte für ihr eigenes "Doreen-Vogel-Kochbuch" zu benutzen ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika