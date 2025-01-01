Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 266

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 266
Folge 266: Episode 266

22 Min. Ab 12

Hannah glaubt ihren Ohren kaum zu trauen: Bruno ist nicht der Vater von Kims Kind! Das bedeutet, dass ihrer Liebe nichts im Wege steht! Ihrem ersten Impuls folgend, will sie sofort zu ihm rennen, um ihm davon zu erzählen. Aber als sie sieht, wie angeschlagen Kim noch immer zu sein scheint, entscheidet sich Hannah, es Kim zu überlassen, Bruno ihre Lüge zu offenbaren ...

