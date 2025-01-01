Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 267

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 267
Folge 267: Episode 267

22 Min.Ab 12

Als Hannah fassungslos erkennt, dass Kim nicht im Traum daran denkt, Bruno die Wahrheit zu sagen, erzählt sie ihm von Kims Lügenspiel. Bruno ist zunächst verwirrt, bis beide erkennen, welch große Last von ihnen fällt. Kim hat einen Deal mit Paolo geschlossen, der ihr Sicherheit im Kampf um Bruno gibt ...

