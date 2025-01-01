Verliebt in Berlin II
Folge 267: Episode 267
22 Min.Ab 12
Als Hannah fassungslos erkennt, dass Kim nicht im Traum daran denkt, Bruno die Wahrheit zu sagen, erzählt sie ihm von Kims Lügenspiel. Bruno ist zunächst verwirrt, bis beide erkennen, welch große Last von ihnen fällt. Kim hat einen Deal mit Paolo geschlossen, der ihr Sicherheit im Kampf um Bruno gibt ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika