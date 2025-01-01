Verliebt in Berlin II
Folge 268: Episode 268
22 Min.Ab 12
Hannah ist entsetzt: Bruno glaubt tatsächlich, dass sie Kims Lüge erfunden hat, damit er wieder zu ihr zurückkommt. Dennoch versucht sie weiter, ihn von der Wahrheit zu überzeugen. Kim gelingt es, Brunos letzte verbliebenen Zweifel auszuräumen, indem sie ihm einen gefälschten Vaterschaftstest präsentiert ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika