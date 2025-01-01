Verliebt in Berlin II
Folge 272: Episode 272
22 Min.Ab 12
Hannah erfährt von Brunos Trennung und bestreitet vor Jan, dass diese neue Situation etwas an ihren Zukunftsplänen mit ihm ändern könnte. Bruno wird schmerzlich bewusst, dass er seine große Liebe Hannah verloren hat ...
