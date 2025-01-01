Verliebt in Berlin II
Folge 276: Episode 276
22 Min.Ab 12
Bruno steht am Flughafen und glaubt verzweifelt, dass Hannah mit Jan nach L.A. geflogen ist - alles scheint verloren. Was er nicht weiß: Auch Hannah hat in letzter Sekunde ihre Pläne geändert. Nur knapp verpassen sich die beiden am Flughafen. Bernd und Helga sind überrascht und glücklich, als zuerst Hannah und dann Bruno bei ihnen auftauchen ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika