Verliebt in Berlin II
Folge 29: Episode 29
22 Min.Folge vom 26.08.2020Ab 12
Max und Yvonne freuen sich auf ihre Party. Doch schon bald müssen sie fürchten, dass die Feier mit lauter verstrittenen Gästen floppt. Yvonne schafft es mit einem Partyspiel, dem Orangentanz, die Stimmung wieder zu heben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika