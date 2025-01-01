Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 29

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 29
Folge 29: Episode 29

22 Min.Ab 12

Max und Yvonne freuen sich auf ihre Party. Doch schon bald müssen sie fürchten, dass die Feier mit lauter verstrittenen Gästen floppt. Yvonne schafft es mit einem Partyspiel, dem Orangentanz, die Stimmung wieder zu heben.

SAT.1 GOLD
