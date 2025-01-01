Verliebt in Berlin II
Folge 31: Episode 31
21 Min.Ab 12
Bruno und Nora haben Probleme, sich Sven gegenüber aus der scheinbar verfänglichen Situation herauszureden. Als Bruno hört, wie Nora ihn Sven gegenüber verteidigt, beschließt er, nicht das Feld zu räumen und ihr weiter beim Renovieren zu helfen. Auch will er Svens Beleidigungen nicht auf sich sitzen lassen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika