Verliebt in Berlin II

Episode 31

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 31
Folge 31: Episode 31

21 Min.Ab 12

Bruno und Nora haben Probleme, sich Sven gegenüber aus der scheinbar verfänglichen Situation herauszureden. Als Bruno hört, wie Nora ihn Sven gegenüber verteidigt, beschließt er, nicht das Feld zu räumen und ihr weiter beim Renovieren zu helfen. Auch will er Svens Beleidigungen nicht auf sich sitzen lassen.

SAT.1 GOLD
