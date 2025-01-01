Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 38

22 Min.Ab 12

Bruno und Nora wissen keine andere Lösung, als Friedrich das ganze Desaster zu gestehen. Vergeblich versucht Friedrich mit Brunos Engagement, die angestellten Näherinnen für die Rettung der Kollektion zu einer 24-Stunden-Schicht zu überreden. Während Nora glaubt, ihre Kollektion sei endgültig verloren, schafft Bruno, was Friedrich nicht für möglich hält.

