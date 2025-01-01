Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 39

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 39
Episode 39

Folge 39: Episode 39

21 Min. Ab 12

Bruno weicht befangen Noras Nähe und beobachtet sie aus der Distanz mit dem Bewusstsein, dass ihre Umarmung ungeahnte Gefühle in ihm ausgelöst hat. Auch Nora ist verunsichert und umso glücklicher, als ihr Mann Sven sich ihr unterstützend zur Seite stellt. Als Bernd Brunos vermeintliche Verliebtheit erkennt und zusammen mit Jürgen auf den Gefühlen für Nora herumhackt, reagiert Bruno abweisend.

