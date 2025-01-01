Verliebt in Berlin II
Folge 39: Episode 39
21 Min.Ab 12
Bruno weicht befangen Noras Nähe und beobachtet sie aus der Distanz mit dem Bewusstsein, dass ihre Umarmung ungeahnte Gefühle in ihm ausgelöst hat. Auch Nora ist verunsichert und umso glücklicher, als ihr Mann Sven sich ihr unterstützend zur Seite stellt. Als Bernd Brunos vermeintliche Verliebtheit erkennt und zusammen mit Jürgen auf den Gefühlen für Nora herumhackt, reagiert Bruno abweisend.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
