Verliebt in Berlin II

Episode 42

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 42
Folge 42: Episode 42

21 Min.Ab 12

Bruno ist enttäuscht über Friedrichs Reaktion auf seine Karrierepläne und erst recht, weil auch Nora keine Partei für ihn ergreift und stattdessen Verständnis für Friedrichs Entscheidung hat. Sophie versteht es geschickt, den Erfolg der Präsentation als den ihrigen zu verkaufen und ernennt Paolo zum vorübergehenden Chef der Re-Fresh-Line. Nora ist fassungslos darüber und kündigt.

SAT.1 GOLD
