Verliebt in Berlin II
Folge 43: Episode 43
21 Min.Ab 12
Während Sven Noras Kündigung unterstützt, setzen Bruno und Paolo alles daran, sie zurückzuhalten. Als Bruno Zeuge wird, wie sie unter den dämonischen Beschwörungen ihres Bruders Angst bekommt, geht er dazwischen und schlägt Paolo in die Flucht. Nora ist beeindruckt, einen unverhofften Beschützer gefunden zu haben ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika