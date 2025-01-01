Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 52

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 52
Episode 52

Episode 52Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 52: Episode 52

21 Min.Ab 12

Bruno gibt vor, einen ausgeklügelten Plan zu verfolgen, um Bernd vorerst die Sorgen zu nehmen. Nora ist enttäuscht von Sven, der ihr nicht glauben will, dass Paolo bis ins Mark böse ist. Bruno hingegen versteht Noras Entscheidung, kann sie aber nicht von seinem Alternativ-Plan überzeugen, in die Offensive zu gehen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen