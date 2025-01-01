Verliebt in Berlin II
Folge 53: Episode 53
21 Min.Ab 12
Bruno überzeugt Nora, ihn bei einem Plan zu unterstützen, den sie eigentlich absurd findet: Mit Hilfe einer versteckten Kamera wollen sie Tante Carlotta mit den wahren Absichten von Paolo konfrontieren. Nora wagt sich zu Paolo in die Höhle des Löwen, während Carlotta im Wolfhardts mit einem Notar die letzten Absprachen für das Überschreiben der Anteile an Paolo trifft.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika