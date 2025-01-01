Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 54

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 54
Episode 54

Episode 54Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 54: Episode 54

21 Min.Ab 12

Nachdem sich Tante Carlotta Bedenkzeit bis zum Amendola-Ball erbeten hat, feiern Nora und Bruno euphorisch ihren gelungenen Coup. Sven erfährt unterdessen von Paolo, dass Bruno die Nacht mit Nora verbracht hat und warnt ihn, die Finger von seiner Frau zu lassen. Diese Ansage führt Bruno zu der falschen Annahme, dass Nora womöglich in ihn verliebt sei.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen