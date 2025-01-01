Verliebt in Berlin II
Folge 58: Episode 58
21 Min.Ab 12
Optimistisch bereiten sich die beiden gegnerischen Lager auf den Kostümball vor. Als Friedrich gestärkt an die Front zurückkehrt, ist Bruno erleichtert. Doch Paolo wartet mit einer Überraschung auf, die allen die Sprache verschlägt. Bruno, Nora und Friedrich sehen, wie ihnen die Felle davonschwimmen. Kim ist geschockt, weil Sophie Marc Trojan als Ballfotografen engagiert hat ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika