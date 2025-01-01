Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 58

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 58
Episode 58

Episode 58Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 58: Episode 58

21 Min.Ab 12

Optimistisch bereiten sich die beiden gegnerischen Lager auf den Kostümball vor. Als Friedrich gestärkt an die Front zurückkehrt, ist Bruno erleichtert. Doch Paolo wartet mit einer Überraschung auf, die allen die Sprache verschlägt. Bruno, Nora und Friedrich sehen, wie ihnen die Felle davonschwimmen. Kim ist geschockt, weil Sophie Marc Trojan als Ballfotografen engagiert hat ...

