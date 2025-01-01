Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 60

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 60
Episode 60

Folge 60: Episode 60

21 Min. Ab 12

Bruno und Nora können ihren Kuss vor Sven überspielen. Bruno hat keine Lust mehr auf das Liebespaar-Spiel mit Doreen. Als Nora mitbekommt, wie Doreen die Verlassene mimt, gibt sie erschrocken ihr wohl gehütetes Geheimnis preis und stellt die Harmlosigkeit des Kusses klar! Bruno erfährt unterdessen, dass die Fusion unanfechtbar ist ...

