Verliebt in Berlin II
Folge 66: Episode 66
21 Min.Ab 12
Bruno und Nora wissen, dass die Zeit drängt und schnellstens ein Prototyp-Schuh her muss - sie entwirft, während er die technische Herstellung vorbereitet. Als Vorlage für das Modell will er einen Abdruck von Noras Fuß. Als die sich aber ziert, versenkt er kurzerhand ihr Füßchen im Gipseimer, schließlich geht es hier um den Job.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika