Verliebt in Berlin II
Folge 67: Episode 67
21 Min.Ab 12
Bruno verharmlost vor Doreen den Moment der Verzauberung und konzentriert sich wieder auf die Arbeit, denn die Zeit läuft: Während Bruno den Holzleisten für die Fertigung des Prototypen drechselt, feilt Nora an ihrem Entwurf und präsentiert ihm stolz ihren Designvorschlag. Um den Entwurf am praktischen Beispiel zu erklären, schleppt Nora Bruno zu einem Schuhmacher.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika