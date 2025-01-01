Verliebt in Berlin II
Folge 68: Episode 68
21 Min.Ab 12
Brunos rechte Hand wurde bei einem kleinen Zwischenfall in der Schusterwerkstatt verletzt. Nora müht sich redlich, ihm bei seiner Tätigkeit zu assistieren. Da Brunos Idee, dass Erni dem Glattleder den nötigen Used-Look verschafft, scheitert, greift er heimlich auf den alten Rekrutentrick zurück. Endlich sind die Meisterstücke fertig ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika