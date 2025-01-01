Verliebt in Berlin II
Folge 76: Episode 76
21 Min.Ab 12
Bruno ist weich gefallen und schläft bis zum nächsten Morgen auf einem dahinschippernden Binnenschiff. Inzwischen versucht Nora, seinen Kuss und ihr schlechtes Gewissen zu verdrängen, indem sie sich ganz ihrem Gatten widmet. Als sie am nächsten Morgen von Brunos Unfall erfährt, geht sie irrtümlich und betroffen von einer Verzweiflungstat aus Liebeskummer aus und hat ein schlechtes Gewissen ...
