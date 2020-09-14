Verliebt in Berlin II
Folge 83: Episode 83
21 Min.Folge vom 14.09.2020Ab 12
Als sich Bruno und Kim der peinlichen Situation bewusst werden, weist sie ihn zurecht - er kehrt nach der Silvesternacht verwirrt nach Hause zurück. Nora sieht ein, dass sie Sven nicht weiter hinhalten darf und alle Konsequenzen ihrer Entscheidung tragen muss: Sie erklärt ihrem Mann, dass sie sich trennen will ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe: 12
12DESORIENTIERUNG
