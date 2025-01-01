Verliebt in Berlin II
Folge 85: Episode 85
21 Min.Ab 12
Bruno ist traurig, dass Nora nach Italien zu ihrer Familie geht, aber er weiß, dass sie diesen Schritt tun muss. Vergeblich bemühen sich Bruno und Friedrich, einen passenden Ersatz in der Firma zu finden. Ebenso Sophie, die hofft, einen Designer einsetzen zu können, der auf ihrer und Paolos Seite steht, aber Nora so kurzfristig zu ersetzen, scheint unmöglich.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika