Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 88

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 88vom 03.10.2025
Episode 88

Episode 88Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 88: Episode 88

22 Min.Folge vom 03.10.2025Ab 12

Hannah, Bruno und Friedrich sind stolz über das Erreichte. Doch dann bestätigen sich ihre schlimmsten Befürchtungen: Hannah hat durch die Aktion mit der Prinzessin ihren Job verloren. Friedrich versucht sofort, ihr zu helfen, scheitert aber an seinem fehlenden Einfluss in der Firma. Bruno sieht nur einen letzten Ausweg: Er bittet Kim, für Hannah ein gutes Wort bei Sophie einzulegen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen