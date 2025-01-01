Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 89

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 89
Folge 89: Episode 89

22 Min.Ab 12

Hannah nimmt den Job bei Kerima dankbar an und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Hugo und besonders auf Bruno. Dennoch ist sie befremdet über Kims Verhalten und besorgt über die neuen Verhältnisse in der Firma. Bruno verteidigt Kim und lobt sie in den höchsten Tönen, Hannah kann kaum ansehen, wie er sich vor Kim zum Affen macht ...

SAT.1 GOLD
