Verliebt in Berlin II
Folge 93: Episode 93
22 Min.Ab 12
Bruno macht sich Vorwürfe, das Geheimnis an Sophie verraten zu haben. Er fällt noch tiefer, als er von Kims Plänen erfährt und von Friedrich für sein unvorsichtiges Verhalten einen gehörigen Anpfiff bekommt. Hannahs Rat, endlich an sich zu glauben, schlägt er als Traumtänzerei in den Wind.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH