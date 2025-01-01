Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 95

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 95
Episode 95

Episode 95Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 95: Episode 95

22 Min. Ab 12

Bruno hofft, mit dem Kauf der Schuhfirma einen Superdeal gemacht zu haben. Aber als das Kartellamt die Fusion absegnet, dankt Sophie ganz besonders Bruno, durch dessen schnellen Kauf die Genehmigung erst möglich wurde. Als Friedrich ihn für die Niederlage verantwortlich macht, versucht Bruno vergeblich, an seinen Kampfgeist zu appellieren. Er zieht sich getroffen zurück ...

