Verliebt in Berlin II
Folge 96: Episode 96
22 Min.Ab 12
Bruno startet euphorisch in sein Unternehmertum und findet Gefallen an seiner neuen Rolle als Chef. Hannah gelingt es, ihre Doppelfunktion als Designerin für Kerima und für die Schuhfabrik vor Paolo geheim zu halten. Doch dann muss sie hinnehmen, dass er sie mit Arbeit überhäuft. Auch Bruno verärgert Hannah, als er statt zu arbeiten über Kim räsoniert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika