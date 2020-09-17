Verliebt in Berlin II
Folge 97: Episode 97
22 Min.Folge vom 17.09.2020Ab 12
Bruno meint, als Besitzer der Schuhfirma bei Kim Eindruck zu machen - Hannah allerdings versucht ihm klar zu machen, dass er und Kim aus verschiedenen Welten kommen, die nicht zusammenpassen. Friedrich sieht wenig optimistisch in die Zukunft: Er weiß, dass Kim sich in der Vorstandssitzung mit ihrer Stimme als Zünglein an der Waage gegen ihn entscheiden könnte ...
