Verliebt in Berlin II

Episode 97

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 97vom 17.09.2020
Episode 97

Folge 97: Episode 97

22 Min.Folge vom 17.09.2020Ab 12

Bruno meint, als Besitzer der Schuhfirma bei Kim Eindruck zu machen - Hannah allerdings versucht ihm klar zu machen, dass er und Kim aus verschiedenen Welten kommen, die nicht zusammenpassen. Friedrich sieht wenig optimistisch in die Zukunft: Er weiß, dass Kim sich in der Vorstandssitzung mit ihrer Stimme als Zünglein an der Waage gegen ihn entscheiden könnte ...

