Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 98

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 98
Episode 98

Episode 98Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 98: Episode 98

22 Min.Ab 12

Hannah ist erstaunt und angetan davon, dass Bruno Kim offen und deutlich die Meinung sagt. Aber er fürchtet, es sich nach seiner Ansage nicht nur mit Kim, sondern auch mit Friedrich verscherzt zu haben. Und er hat die Rechnung ohne den gedemütigten und eifersüchtigen Paolo gemacht ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen