Verliebt in Berlin II
Folge 98: Episode 98
22 Min.Ab 12
Hannah ist erstaunt und angetan davon, dass Bruno Kim offen und deutlich die Meinung sagt. Aber er fürchtet, es sich nach seiner Ansage nicht nur mit Kim, sondern auch mit Friedrich verscherzt zu haben. Und er hat die Rechnung ohne den gedemütigten und eifersüchtigen Paolo gemacht ...
