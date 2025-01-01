Verliebt in Berlin
Folge 102: Episode 102
22 Min.Ab 12
Lisa macht eine gute Figur als "Chef" von "Kerima" - sie hält die Fäden in der Hand und verblüfft vor allem Hugo einmal mehr mit ihrem Organisationstalent. Doch dank Sabrina werden die Medien auf sie aufmerksam und versuchen, ihr Informationen über die Krise bei "Kerima" zu entlocken ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
