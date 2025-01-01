Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 105

ATV 2Staffel 1Folge 105
Episode 105

Verliebt in Berlin

Folge 105: Episode 105

23 Min.Ab 12

Lisa, David und Jürgen arbeiten Hand in Hand, um einer feindlichen Übernahme von "Kerima" zuvorzukommen. Sie glauben, das Ruder in der letzten Minute herumgerissen zu haben, aber hinter ihrem Rücken ist bereits Unfassbares geschehen ...

