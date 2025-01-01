Verliebt in Berlin
Folge 111: Episode 111
23 Min.Ab 12
Lisa versucht vergeblich, David noch am Flughafen zu erreichen. Enttäuscht bestätigt sie Mariellas Befürchtung, David habe Karskis Angebot angenommen. Lisa bekommt einen Anruf und sagt David selbstbewusst die Meinung ... Hannah meint, nicht mehr eifersüchtig auf die Beziehung von Kim und Timo zu sein. Kim macht sich dennoch Sorgen um die Freundin und bezieht sie in ihre und Timos Unternehmungen ein. Ihre Strategie scheint aufzugehen ...
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
