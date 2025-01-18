Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 129

ATV 2Staffel 1Folge 129vom 18.01.2025
Folge 129: Episode 129

23 Min.Folge vom 18.01.2025Ab 12

Lisa ist sich noch immer nicht sicher, ob sie für eine richtige Beziehung mit Jürgen wirklich bereit ist. Sie wird von einem Gespräch mit Yvonne beflügelt, die Lisa ermutigt, einfach Spaß am Sex zu haben und die das - zu Bernds kompletter Verunsicherung - auch lautstark illustriert ...

