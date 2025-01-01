Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 131

Staffel 1Folge 131
Folge 131: Episode 131

23 Min.Ab 12

Lisa verbringt mit Jürgen eine romantische Nacht am See. Während sie das zum Anlass nimmt, sich in ihre neue Verliebtheit hineinzusteigern, empfindet Jürgen alles als absolut unbefriedigend ... Zähneknirschend muss Hugo mit ansehen, wie sich der Beau Jorgos an Britta heranschmeißt und sie mit ihm verschwindet. Die Eifersucht zerreißt Hugo schier das Herz...

ATV 2
