Verliebt in Berlin
Folge 145: Episode 145
23 Min.Ab 12
Obwohl Lisa von Davids Geschenk gerührt ist, kann sie noch nicht auf ihn zugehen - er ist angesichts der Zurückweisung eingeschnappt. Während die Verleumdungskampagne gegen Richard ihren Lauf nimmt, zicken sich Lisa und David an.
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen