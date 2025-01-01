Verliebt in Berlin
Folge 146: Episode 146
23 Min.Ab 12
Eingesperrt in der verlassenen Fabriketage gehen Lisa und David unwillig aufeinander zu. In der Zwischenzeit ist der Artikel über Richards dunklen Fleck in seiner Vergangenheit erschienen und die Kampagne gegen ihn nimmt ihren Lauf ... Max erkennt, dass es mehr als eine Entschuldigung braucht, um eine Versöhnung mit Yvonne zu erreichen. Er bemüht sich ehrlich und bittet Inka um Rat.
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
